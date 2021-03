Wegen steigender Infektionszahlen : Friseur- und Zoobesuche in Köln nur noch mit negativem Schnelltest

Henriette Reker, Oberbürgermeisterin von Köln, setzt auf Schnelltests. Ein Besuch bei Frisuer oder im Zoo ist nur noch nach einer Testung möglich (Archivbild). Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Angesichts hoher Corona-Zahlen in Köln müssen Besucher des Zoos und der Museen von Montag an am Eingang einen negativen Schnelltest vorlegen. Die Regelung gilt auch für Frisuerbesuche.

Angesichts hoher Corona-Zahlen in Köln müssen Besucher des Zoos und der Museen von Montag an am Eingang einen negativen Schnelltest vorlegen. Das kündigte Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) nach einer Sitzung des Krisenstabes am Freitag an. Dies gelte auch für Friseurbesuche. Das Testergebnis sei bis zu 24 Stunden gültig. Nach Angaben des Leiters des Gesundheitsamtes, Johannes Nießen, sind auch Selbsttests erlaubt.

Ein negatives Testergebnis könnten Besucher dabei am einfachsten nachweisen, indem sie den Selbsttest vor den Augen des Personals durchführten. Dafür müssten die Mitarbeiter allerdings zunächst entsprechend geschult werden. Ob die Regelung auch für Kinder gelten solle, sei noch nicht abschließend geklärt, sagte Nießen.

In Köln lag der Corona-Inzidenzwert - die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche - am Freitag laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 103,6, und damit am fünften Tag in Folge über 100.

Schulen und Kitas in Köln sollten nach derzeitigem Stand geöffnet bleiben, sagte die Leiterin des Krisenstabs, Andrea Blome. Deshalb sollten die Testungen dort ausgeweitet werden. Ziel sei es, für Schüler künftig zwei Tests pro Woche anbieten zu können - einen wolle das Land und einen die Stadt zur Verfügung stellen.

(bsch/dpa)