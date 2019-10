Gewalt in Köln-Mülheim : Ein Schwerverletzter bei Messerstecherei am Wiener Platz

Köln In Köln-Mülheim ist es am frühen Montagabend zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen. Wie die Polizei bestätigte, wurde am Wiener Platz eine Person durch einen Messerstich schwer verletzt. Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden.

Wie die Polizei unserer Redaktion mitteilte, waren bis zu fünf Personen an einem Streit beteiligt. Drei Personen seien festgenommen worden. Zu den Hintergründen für den Streit sei noch nichts bekannt. Die Ermittlungen dauerten am Abend noch an.

Zuerst hatte der „Kölner Stadtanzeiger“ über den Vorfall berichtet.

(felt)