„Der Pitter gehört zu Köln wie der FC“ Ein Leben für den Dicken Pitter

Manche Leute glauben, dass sie den Pitter in Gang setzen können, wenn sie Geldstücke in einen davor stehenden Automaten einwerfen und dann kräftig an einer Kurbel drehen. Aber das ist ein Missverständnis. Der Automat wirft nur Souvenirmünzen aus. Der Dicke Pitter präsentiert sich den Besuchern immer nur in unbeweglicher Starre. Alles andere wäre auch gefährlich - gefährlich für die Ohren der Besucher.