Nach langwieriger Evakuierung : Weltkriegsbombe in Köln-Ehrenfeld entschärft

Erst gegen 1 Uhr morgens konnten Anwohnerinnen und Anwohner in Köln Ehrenfeld wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Foto: dpa/Henning Kaiser

Köln Im Kölner Stadtteil Ehrenfeld ist die englische Zehn-Zentnerbombe unschädlich gemacht worden. Die Evakuierung von 13.000 Anwohnern hatte sich bis in die Nacht hingezogen.

Gegen 23 Uhr gab es dann Probleme mit Anwohnern, die den Anweisungen der Behörden nicht folgen wollten. Der Kölner Stadtanzeiger berichtete, eine Person in der Geisselstraße habe sich geweigert, die Wohnung zu verlassen. Ordnungsamt und Polizei versuchten, die Person zum Gehen zu bewegen. Eine andere Person hatte demnach an einer der Absperrungen randaliert und wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Ein älteres Ehepaar setzte sich zwar in einen der Pendelbusse – wollte jedoch nicht aussteigen.