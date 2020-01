Skorpion im Gepäck : Kölner Ehepaar bringt ungewolltes Souvenir aus Namibia-Urlaub mit

Köln Als das Ehepaar aus Köln seine Koffer auspacken wollte, bekam es einen Schreck: Ein Skorpion der Gattung „Hottentotta“ hatte es sich dort gemütlich gemacht. Die Dame des Hauses fing das giftige Tier kurzerhand mit einem Wasserglas.

Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde die Leitstelle am Montag gegen 15.20 Uhr zu einer Wohnung in Köln-Sülz gerufen. Ein Ehepaar wollte nach seinem Urlaub in Namibia bei der Ankunft in seiner Wohnung das Urlaubsgepäck auspacken.