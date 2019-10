Ehemann ermordet und zerstückelt : Frau aus Bergheim zu lebenslanger Haft verurteilt

Köln Eine 38-jährige Frau hat ihren Mann getötet und die Leiche mit ihrem Geliebten im Badezimmer zerstückelt und in Belgien in der Maas versenkt. Vor dem Kölner Landgericht wurden die beiden nun verurteilt.

Laut Urteil hatte die 38-jährige Polin ihren Mann in Bergheim mit „einer Vielzahl an Messerstichen in den Oberkörper“ getötet. Anschließend half der mitangeklagte 45 Jahre alte Deutsche ihr beim Zerteilen der Leiche im Badezimmer. Dann versenkten die Angeklagten die Leichenteile in der Maas in Belgien. Mit dem Urteil folgte das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft.