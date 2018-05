Köln: EG Fahrrad startet Fahndungsseite

Köln Die Kölner Polizei hat eine Seite eingerichtet, auf der Fotos von mutmaßlich gestohlenen Fahrrädern gezeigt werden. Wer sein Rad vermisst, kann sich mal durchklicken.

Kölns Kripochef Klaus-Stephan Becker sagt: "Durch 9140 Fahrraddiebstähle in 2017 ist ein Schaden von mehr als fünf Millionen Euro entstanden. Ich verspreche mir durch die neue Ermittlungsgruppe vor allem Erfolge gegen organisierte Tätergruppen.“ Am 15. Mai hat die Polizei eine mutmaßliche Bande auf frischer Tat festgenommen. „Aber auch Prävention ist wichtig“, sagt Becker. „Ist ein Fahrrad nur abgeschlossen, lässt es sich in wenigen Sekunden in einen Transporter laden. Ein an einem fest verankerten Fahrradständer angeschlossenes Rad ist für Täter deutlich schwieriger zu entwenden."