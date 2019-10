Für mehr Sicherheit : Kölner Ebertplatz wird jetzt videoüberwacht

In der Leitstelle der Polizei werden die Aufnahmen beobachtet.

Köln Die Kölner Polizei beobachtet den Ebertplatz nun mit Videokameras. Acht Kameras zeichnen Tag und Nacht alles auf, was auf dem Platz passiert. Die Polizei will mit der Überwachung Straftaten verhindern.

Seit Anfang der Woche erfassen acht Kameras den Ebertplatz, am Breslauer Platz wurden sieben Kameras installiert. „Nahezu die kompletten Platzflächen sind so vom Polizeipräsidium in Köln-Kalk aus einsehbar“, teilte die Polizei mit.