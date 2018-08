Köln: Ebertplatz soll schöner werden

Köln Der Brunnen sprudelt schon wieder, es gibt neue Sitzmöglichkeiten - nun soll der Kölner Ebertplatz weiter baulich aufgewertet werden. Der Platz war immer wieder in die Negativschlagzeilen geraten.

Der lange Zeit brachliegende und bei Drogendealern beliebte Ebertplatz in Köln soll auf aufsehenerregende Art verschönert werden - unter anderem mit einer Rutsche. Das ist das Ergebnis einer Ausschreibung, bei der Künstler und Designer Vorschläge einreichen konnten, was man aus mehreren stillgelegten Rolltreppen an dem Platz machen könnte. Acht Entwürfe wurden am Dienstag vorgestellt und sollen nun umgesetzt werden. Einer davon beinhaltet die Idee, aus einer Rolltreppe eine Rutsche zu machen.