Einsätze auch in Neuss und Duisburg : Zwei mutmaßliche Schleuser bei Razzia im Raum Köln verhaftet

Einsätze auch in Neuss und Duisburg

Köln/Duisburg/Neuss Großeinsatz gegen Schleuserbanden: Die Bundespolizei durchsucht 30 Objekte in NRW und Niedersachsen. Zwei mutmaßliche Schlepper werden verhaftet. Es gibt weitere Verdächtige.

Die Bundespolizei ist am Dienstagmorgen mit einer Großrazzia gegen zwei Schleuserbanden vorgegangen. Mehr als 300 Ermittler waren im Einsatz. Sie durchsuchten über 30 Wohn- und Geschäftsräume in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, wie eine Sprecherin der Bundespolizei sagte. Die Beamten verhafteten in Köln zwei mutmaßliche Köpfe der Schleuserringe, Iraker im Alter von 40 und 49 Jahren.