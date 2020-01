33-Jähriger liegt im Koma : Düsseldorfs Stadtdirektor nach Unfall mit Radfahrer in Köln vor Gericht

Düsseldorfs Stadtdirektor nach Unfall mit Radfahrer in Köln vor Gericht

Köln Düsseldorfs Stadtdirektor Burkhard Hintzsche hat in Köln einen Radfahrer mit seinem Mercedes erfasst. Der 33-Jährige wurde schwer verletzt. Nun kam es zum Prozess vor dem Kölner Amtsgericht.

Die Kölner Staatsanwaltschaft hatte Düsseldorfs Stadtdirektor Burkhard Hintzsche wegen fahrlässiger Körperverletzung angeklagt. Wie ein Sprecher des Kölner Amtsgerichts bestätigte, geht die Anklage davon aus, dass der 54-Jährige am Morgen des 30. April vergangenen Jahres mit seinem Mercedes in Köln in einem Kreisverkehr einen Radfahrer erfasst hat. Der 33-Jährige stürzte vom Rad und erlitt schwerste Kopfverletzungen.