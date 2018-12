Prügelei in Dünnwald : 55-Jähriger stirbt nach Nachbarschaftsstreit in Köln

Köln In Köln-Dünnwald ist am Samstagabend ein 55-jähriger Mann gestorben, der mit seinem Nachbarn in Streit geraten war. Die Männer haben sich offenbar geprügelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Männer gerieten in einem Mehrfamilienhaus in Köln-Dünnwald aneinander. Der 55-Jährige starb nach nach einer handfesten Auseinandersetzung mit seinem 49 Jahre alten Nachbar an seinen schweren Verletzungen, berichtet die Polizei.

Die Hintergründe der Streitigkeit seien derzeit noch völlig unklar. Polizisten nahmen den 49-Jährigen vorläufig fest. Die Polizei Köln hat eine Mordkommission eingesetzt.

(top)