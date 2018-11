Zeugensuche : Drei Männer überfallen 19-Jährige in der Kölner Altstadt

Drei Männer überfallen 19-Jährige in der Kölner Altstadt

Köln Drei Männer haben in der Kölner Altstadt eine 19 Jahre alte Frau überfallen und ausgeraubt. Sie konnten entkommen, die Frau wurde verletzt.

In der Nacht auf Donnerstag haben drei Männer eine junge Frau in der Kölner Altstadt von hinten festgehalten, sie ausgeraubt und zu Boden gestoßen. Die Täter ließen die leicht verletzte 19-Jährige auf den Pflastersteinen liegend zurück und flüchteten mit ihrer Beute in Richtung Alter Markt.