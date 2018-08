Köln: Drei Männer stoßen Frau Treppen hinab und rauben sie aus

Drei Männer stoßen Frau in Köln eine Treppe hinab

Raubüberfall am Wiener Platz

Köln Drei Männer haben in Köln eine Treppe auf dem Wiener Platz in Mülheim eine Treppe hinab gestoßen und sie ausgeraubt. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

Die 59 Jahre alte Frau war am Montag gegen 12.30 Uhr zu Fuß von der Genovevastraße in Richtung Wiener Platz unterwegs. "Plötzlich schubsten mich drei junge, schlanke Männer mit dunklerem Teint so stark, dass ich einige Stufen hinunter fiel", sagte sie später der Polizei.