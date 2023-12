Im Auftrag der Camorra Drei Haftbefehle gegen italienische Mafia in Großraum Köln vollstreckt

Nach Angaben der Ermittler wurden im Großraum Köln sieben Wohn- und Geschäftsräume durchsucht. Das Ermittlungsverfahren werde vom Zollfahndungsamt Stuttgart und der Staatsanwaltschaft Köln geführt. Zeitgleich seien in Italien Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt worden. Die Maßnahmen fanden in Cagliari auf der Insel Sardinien sowie in Neapel statt.