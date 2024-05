Räuberische Erpressung Festnahmen in Köln nach Durchsuchungen in Rockerszene

Bei Durchsuchungen im Rockermilieu in Köln hat die Polizei am Mittwoch drei Männer festgenommen. In einem verdeckt geführten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung zum Nachteil eines 23 Jahre alten Kölners habe die Staatsanwaltschaft zuvor richterliche Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse gegen die Beschuldigten und deren Wohnungen erwirkt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.