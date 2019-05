Mehr als 1000 Anwohner waren von Evakuierung betroffen : Drei Bomben in Kölner Kleingartenanlage entschärft

Köln In einer Kölner Kleingartenanlage sind bei Sondierungsarbeiten drei Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Experten entschärften die Bomben am Nachmittag.

Drei Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes haben am Mittwoch drei Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft, die am Morgen bei Sondierungsarbeiten in einer Kleingartenanlage in Köln-Longerich entdeckt worden waren. Es handelte sich um eine Zehn-Zentner-Fliegerbombe mit funktionsfähigem Aufschlagzünder und zwei kleinere Blindgänger.