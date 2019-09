Nach Todesfällen : Behörden schließen drei Apotheken in Köln

Köln Nach zwei Todesfällen durch eine vergiftete Arznei haben die Behörden die sofortige Schließung von drei Apotheken in Köln angeordnet.

Hintergrund für die Schließungen ist der Tod einer 28-Jährigen und ihres Kindes durch ein vergiftetes Glukose-Präparat aus der Heilig-Geist-Apotheke. Bei beiden Toten steht mittlerweile fest, dass sie an multiplem Organversagen gestorben sind. Ärzte hatten den Säugling am vergangenen Donnerstag schon in der 25. Schwangerschaftswoche per Notkaiserschnitt auf die Welt gebracht – seine Überlebenschancen waren auch deshalb ohnehin kritisch. Eine weitere Frau hatte nach der Einnahme des gleichen Mittels schwere gesundheitliche Beschwerden.