Wegen Corona : Drach-Prozess am Landgericht Köln schon wieder verschoben

Köln Wegen einer weiteren Corona-Quarantänepflicht kommt es zu einer erneuten Verzögerung im Strafverfahren gegen den Reemtsma-Entführer Thomas Drach. Die Verhandlung war zuvor bereits mehrfach verschoben worden.

Statt an diesem Donnerstag, 17. März, soll die nächste Verhandlung am Landgericht Köln jetzt am Montag, 21. März, stattfinden. Die Verhandlung war schon mehrfach verschoben worden, weil bei „notwendigen Verfahrensbeteiligten“ Corona festgestellt worden war. Drach war damals nicht darunter. Zu der Frage, ob er diesmal betroffen sei, wollte ein Gerichtssprecher am Montag nichts sagen.