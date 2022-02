Drach-Prozess in Köln : Mitangeklagter stellt Befangenheitsantrag – Verteidiger spricht von „Willkür“

Drach-Prozess in Köln

Köln Während der Sitzung des Drach-Prozesses am Freitag in Köln wurde ein Befangenheitsantrag gegen das Gericht gestellt. Es sei „nicht unvoreingenommen“ gegenüber eines Mitangeklagten.

Im Prozess gegen den früheren Reemtsma-Entführer Thomas Drach in Köln ist am Freitag ein Befangenheitsantrag gegen das Gericht gestellt worden. Der Verteidiger von Drachs Mitangeklagtem warf dem Vorsitzenden Richter „Willkür“ vor. Er sprach von einer „Kumulation von Verhaltensweisen“, die darauf schließen ließen, dass das Gericht seinem Mandanten gegenüber „nicht unvoreingenommen“ sei.

Drach werden am Kölner Landgericht Überfälle auf vier Geldtransporter in Köln, Frankfurt am Main und im hessischen Limburg vorgeworfen. Bei zwei der Taten soll der 61-Jährige jeweils einen Wachmann angeschossen und schwer verletzt haben. Die Anklage lautet unter anderem auf versuchten Mord und besonders schweren Raub. Der Mitangeklagte soll Drachs Komplize gewesen sein. Beide Männer schweigen bislang. Der Prozess findet unter verschärften Sicherheitsmaßnahmen statt.