Reemtsma-Entführer in Köln vor Gericht : Drach bricht sein Schweigen – „Das ist doch lächerlich!“

Köln Der frühere Reemtsma-Entführer Thomas Drach hat am dritten Verhandlungstag am Landgericht Köln überraschend das Wort ergriffen. Er kritisierte das Sicherheitsprogramm gegen ihn.

Was die Tatvorwürfe betrifft, so will Drach schweigen. Dem 61-Jährigen werden vier Überfälle auf Geldtransporter in Köln, Frankfurt am Main und Limburg vorgeworfen. Der Tatkomplex Köln ist Thema des dritten Prozesstages. In Frankfurt und am Flughafen Köln/Bonn wurden zwei Mitarbeiter von Sicherheitsdiensten schwer verletzt. Drach ist unter anderem wegen versuchten Mordes angeklagt. Am 24. März 2018 soll er vor dem Einrichtungshaus Ikea einen Geldtransporter im Stadtteil Godorf überfallen haben, mit dem gerade die Tageseinnahmen abgeholt worden waren.