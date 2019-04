Nach dem Brand von Notre-Dame : Kölner Domglocken läuten als Zeichen der Solidarität mit Paris

Köln Köln zeigt sich solidarisch mit Paris: Am Mittag werden die Glocken des Doms läuten. Für den Dompropst steht Notre-Dame genauso symbolisch für Frankreich wie der Kölner Dom für Deutschland.

Nach dem Brand von Notre-Dame in Paris läuten an diesem Dienstag um 12.00 Uhr die Glocken des Kölner Doms als Zeichen der Solidarität. "Unseren französischen Freunden gilt unser tiefstes Mitgefühl", erklärte Dompropst Gerd Bachner in Köln. Notre-Dame stehe genauso symbolisch für Frankreich wie der Kölner Dom für Deutschland. "Deshalb schmerzen uns in Köln die schrecklichen Bilder der brennenden Kathedrale ganz besonders. Das Feuer trifft auch unsere Herzen."