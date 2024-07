Bekannte Dombaumeisterin Schock-Werner will sich wieder für den Kölner Dom engagieren

Zuletzt war sie Koordinatorin für die deutsche Hilfe beim Wiederaufbau der Pariser Kathedrale Notre-Dame, jetzt will sich Barbara Schock-Werner wieder für den Kölner Dom engagieren. Falls sie zur Präsidentin des Zentral-Dombau-Vereins gewählt würde, würde sie die Aufgabe für eine gewisse Zeit übernehmen, sagte Schock-Werner am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ und andere Medien hatten berichtet. Die 76-Jährige war von 1999 bis 2012 Dombaumeisterin des Kölner Doms und ist in der Stadt eine bekannte Persönlichkeit des öffentlichen Lebens.