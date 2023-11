„Erheblicher Schaden“ Ditib korrigiert Angaben zu Veranstalter von Taliban-Auftritt in Köln

Mittlerweile kritisierte auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser den Auftritt des hochrangigen Taliban-Funktionärs heftig und forderte Aufklärung ein. „Der Auftritt des Taliban-Vertreters in Köln ist vollkommen inakzeptabel und scharf zu verurteilen“, sagte die SPD-Politikerin am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Niemand darf radikalen Islamisten in Deutschland eine Bühne bieten.“