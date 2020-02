Fahndung : Diebe stehlen Porsche 911 aus Kölner Tiefgarage

Dieser Porsche 911 wurde in Köln gestohlen. Foto: RPO/Polizei Köln

Köln Die Kölner Polizei sucht einen Porsche, der aus einer Tiefgarage gestohlen wurde. Der weiße Oldtimer ist seit Anfang der Woche spurlos verschwunden.

Die Ermittler der Kripo Köln fragen: Wer hat im Bereich des Ulmenwegs verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten? Wer kann Angaben zum Verbleib des Porsche 911 SC machen?

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 74 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.