Kuriose Festnahme in Köln: Einbrecher vergisst Handy in Wohnung - und kommt zurück

Köln Das war ein Einbruch, an den sich die Kölner Polizei wohl noch etwas länger erinnern wird. Ein Dieb stieg in eine Wohnung ein, lud sein Handy auf, ging wieder und ließ es zurück. Dann kam er zurück, aber die Polizei war schon vor Ort.

Weil er sein Handy am Tatort vergaß, hat ein Dieb nach einem Wohnungseinbruch in Köln ans Fenster seines Opfers geklopft – und damit seine spätere Festnahme nachhaltig beschleunigt. Der 25-Jährige drang der Polizei zufolge durch ein gekipptes Erdgeschossfenster in die Wohnung ein und lud dort während der Tat sein Handy an einer Steckdose auf.