Festnahme am Bahnhof Köln-Ehrenfeld : Dieb beraubt Ohnmächtigen in S-Bahn

Köln In einer Kölner S-Bahn hat ein Mann einen ohnmächtigen Fahrgast ausgeraubt. Nach einem Hinweis des Lokführers wurde der Mann am Bahnhof Ehrenfeld festgenommen.

Der Lokführer der S-Bahn-Linie 12 bemerkte am Sonntag gegen 22 Uhr am Bahnhof Ehrenfeld einen Mann (29), der offensichtlich in Ohnmacht gefallen war. Noch während er per Telefon Hilfe holte, beobachtete er einen Mann, der dem Bewusstlosen das Mobiltelefon aus der Tasche zog. Der Lokführer rief ihm zu, dass er das Handy zurücklegen sollte. Der Dieb war so überrascht, dass er das Telefon fallen ließ.