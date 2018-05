Köln: Die Masern breiten sich aus

Köln In Köln gibt es immer mehr Masernfälle, 67 sind bereits bekannt. Die Krankheit ist hoch ansteckend, daher rät die Stadt, den Impfpass zu kontrollieren.

Zwei Impfungen sind notwendig

Das Landeszentrum Gesundheit nennt aktuell für Nordrhein-Westfalen 126 Masernfälle. Köln führt die Liste an, in Duisburg sind 34 Fälle bekannt, in Düsseldorf ein Fall, in Hagen gibt es vier Erkrankte, im Rhein-Erft-Kreis sind es sechs. „Es gibt zur Zeit deutschlandweit ein gehäuftes Auftreten von Masern, aber auch in einigen anderen europäischen Ländern“, sagt Wiesmüller. Besonders viele Fälle gebe es in Bulgarien, Rumänien, Griechenland, Frankreich und Tschechien.