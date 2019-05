Köln : Gerüchte um Ausstieg von Höhner-Sänger - Band reagiert

Köln Eine Eilmeldung des Express hat in Köln für Wirbel gesorgt: Henning Krautmacher, Frontmann der Höhner, plane seinen Ausstieg aus der Band. Nun hat sich die Band zu Wort gemeldet.

„Höhner-Henning vor Ausstieg“ war am Freitag auf dem Onlineportal der Kölner Boulevardzeitung zu lesen. Sänger Henning Krautmacher bastele an seinem „Rentenplan“, er habe auch schon einen jungen Nachfolger im Blick: Michael Kuhl von der Band „Kuhl un de Gäng“. Spätestens in drei Jahren solle Schluss sein mit den Höhnern.