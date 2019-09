Paketzentrum in Köln : DHL-Mitarbeiter sollen Pakete geöffnet und den Inhalt verschenkt haben

Paketzentrum in Köln

Ein Mitarbeiter legt in einem Standort von DHL Express ein Paket auf ein Band. (Symbolbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Köln Wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Diebstahls ermittelt die Kölner Staatsanwaltschaft gegen drei DHL-Mitarbeiter. Nach aktuellen Erkenntnissen der Ermittler haben die Männer Paketinhalte im Wert von mindestens 120.000 Euro gestohlen.

Drei ehemalige Mitarbeiter des DHL-Zustelldienstes in Köln-Bilderstöckchen haben mutmaßlich Paketinhalte in Höhe von mindestens 120.000 Euro gestohlen. Dies gab die Kölner Staatsanwaltschaft an diesem Mittwoch offiziell bekannt. Laut DHL-Sprecherin Jessica Balleer sind die drei Tatverdächtigen nicht mehr im Unternehmen beschäftigt.