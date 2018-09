Köln-Deutz: Zehn-Zentner-Bombe gefunden - Entschärfung am Nachmittag

2000 Menschen von Evakuierung betroffen : Zehn-Zentner-Bombe in Köln-Deutz gefunden - Entschärfung am Nachmittag

Die Weltkriegsbombe wurde im Bereich des Deutzer Hafens gefunden. Foto: Stadt Köln

Köln Bei Bauarbeiten ist am Montag in Köln-Deutz eine Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Blindgänger soll noch am Nachmittag entschärft werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das teilte die Stadt Köln am Mittag mit. Rund 2000 Anwohner müssen ihre Häuser, Wohnungen oder Arbeitsplätze verlassen. Mehrere Schulen und der Deutzer Hafen müssten ebenfalls evakuiert werden. Der Deutzer Friedhof ist komplett geschlossen. Eine Aufenthaltsmöglichkeit für von der Evakuierung Betroffene gibt es im Gymnasium Thusneldastraße 15-17.

Wegen der Evakuierung kommt es auch zu Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr. Die Straßenbahnlinie 7 nimmt bei der Staion „Poller Kirchweg“ keine Fahrgäste mehr auf. Auch darf niemand an der Station aussteigen. Kurz vor der Entschärfung fahre die Linie dann gar nicht mehr durch das Evakuierungsgebiet. Auch im Güterverkehr wird es laut Stadt einschränkungen geben.

Im vergangenen Monat hatte der Fund einer Fünf-Zentner-Bombe in Köln-Deutz Einschränkungen im Bahnverkehr verursacht, weil vorübergehend der Bahnhof Köln Messe/Deutz gesperrt werden musste.

(skr/dpa)