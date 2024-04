Evakuierungen in Köln-Deutz Weltkriegsbombe am Rheinufer muss heute entschärft werden

Köln · Am Mittwoch ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg am Kennedy-Ufer gefunden worden. Für die Entschärfung müssen Wohnhäuser und Büros in Deutz evakuiert werden.

03.04.2024 , 11:25 Uhr

Infos So funktioniert eine Bombenentschärfung Infos Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Die Bombe ist am Mittwoch bei Baggerarbeiten im Rhein am Kennedy-Ufer im Ortteil Deutz gefunden worden. Es handelt sich um eine amerikanische Zehn-Zentner-Bombe mit Heckaufschlagzünder, wie die Stadt Köln mitteilt. Die Fliegerbombe muss dementsprechend noch heute entschärft werden. Dafür wird der Gefahrenbereich abgesperrt und evakuiert. Das Ordnungsamt entscheidet über alle weiteren Maßnahmen zur Absperrung und Evakuierung, so die Stadt. Der endgültige Gefahrenbereich wurde mit 500 Metern festgelegt. Rund 100 Anwohnende sowie zahlreiche Büros werden von Evakuierungen betroffen sein. Wann der Blindgänger entschärft wird, steht noch nicht fest. Hier geht es zur Infostrecke: So funktioniert eine Bombenentschärfung

(top)