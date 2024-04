Am Rheinufer in Köln-Deutz Bombe muss entschärft werden — auch RTL wird evakuiert

Der Blindgänger ist am Mittwoch bei Baggerarbeiten im Rhein am Kennedy-Ufer im Ortsteil Deutz gefunden worden. Es handelt sich um eine amerikanische Zehn-Zentner-Bombe mit Heckaufschlagzünder, wie die Stadt Köln mitteilt. Die Fliegerbombe muss dementsprechend noch heute entschärft werden. Dafür wird sie nun auf einen Ponton, eine schwimmende Insel, verlegt. Dort soll sie unschädlich gemacht und anschließend in einen Hafen transportiert werden.