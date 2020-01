10.000 Beschäftigte und TV-Sender betroffen : Weltkriegsbombe am Rheinufer in Köln-Deutz erfolgreich entschärft

Weltkriegsbombe am Rheinufer in Köln-Deutz erfolgreich entschärft

Köln In Köln-Deutz ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Der Bahnverkehr war betroffen, Fernsehsender mussten ihr Programm umplanen. Nur 15 Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen - dafür aber 10.000 Beschäftigte ihre Büros.

Wegen einer Weltkriegsbombe sind in Köln große Bürokomplexe evakuiert, Züge gestoppt und Fernsehsendungen von der Straße aus moderiert worden. Rund 10.000 Beschäftigte haben am Dienstag wegen der Entschärfung des Blindgängers ihre Arbeitsplätze verlassen müssen oder sind gleich im Homeoffice geblieben. Auch der Zugverkehr kam durcheinander, weil unter anderem die Hohenzollernbrücke - ein Nadelöhr im Bahnverkehr - gesperrt wurde. Schiffe mussten stoppen und Flugzeuge zum Airport Köln/Bonn Umwege in Kauf nehmen. Die Bombe lag am rechten Rheinufer in einer Gegend mit vielen Firmenzentralen - eine davon war das Sendezentrum von RTL. Am Mittag wurde die Bombe von Sprengstoffexperten binnen 25 Minuten entschärft.