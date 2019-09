Hotel in Köln : Der wohl am meisten fotografierte Fahrstuhl in NRW

Der wohl am meisten fotografierte Fahrstuhl in NRW

Köln Im 25 Hours-Hotel in Köln tummeln sich seit Monaten die Promis und Influencer. Grund: der futuristische Fahrstuhl, der als Kulisse für tolle Fotos dient. Das Hotel bekommt dadurch viel Aufmerksamkeit, aber auch viel Arbeit.

Am Anfang standen die Leute Schlange. Nicht, um auf ein Zimmer zu kommen oder das Restaurant in einem der oberen Stockwerke zu besuchen. Es ging allein um die Fahrt mit dem Fahrstuhl. Seit einem Jahr betreibt das 25 Hours-Hotel in der Kölner Innenstadt drei Aufzüge, deren Design zahlreiche Prominente und Influencer anzieht. Kai Pflaume , Micky Baisenherz , Sängerin La Fee und verschiedene TV-Moderatoren haben bereits ein Foto gepostet. Der Innenraum ist mit verspiegelten Platten ausgekleidet, deren Zwischenräume mit LED-Lampen beleuchtet werden. Durch die gegenüberliegenden Spiegel entsteht eine optische Täuschung, die dem Raum eine unendliche Tiefe verleiht.

Mit dem enormen Andrang hatten die Betreiber des Hotels nicht gerechnet: Mehrmals am Tag würden Besucher, die aber keine Gäste des Hotels sind, sich in der Lobby, den Waschräumen oder den Gängen des Hotels umziehen, um dann ein Fotoshooting in einem der Aufzüge hinzulegen. Damit halten die Foto-Touristen allerdings den normalen Betrieb im Hotel auf. „Es ist sogar schon öfters vorgekommen, dass Leute die Lichtschranken eines Fahrstuhls mit Klebeband abgeklebt haben, damit die Türen offen stehen bleiben und sie in Ruhe fotografieren können.“ Durch die Blockade kämen allerdings die Schaltung der anderen Aufzüge aus dem Takt.