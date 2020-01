Ärger nach „Umweltsau“-Lied : Rechte planen weitere Demo vor WDR in Köln

Das WDR-Funkhaus in Köln (Archivfoto). Foto: WDR/Herby Sachs

Köln Das „Umweltsau“-Lied des WDR schlägt weiterhin hohe Wellen. Rechte Gruppen haben in den sozialen Medien eine Demonstration am Samstag angekündigt. Es wird breiter Gegenprotest erwartet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Rechte Gruppen planen am Samstag einen Aufmarsch vor der WDR-Zentrale in Köln. Das berichten verschiedene Quellen auf Twitter, darunter unter anderem Die Grünen Köln und das Bündnis „Köln gegen Rechts“. Demnach gibt es einen Aufruf im Umfeld der „Bruderschaft Deutschland“, der Identitären Bewegung nahestehenden Gruppen sowie in Kreisen der AfD. Ein Flyer der Veranstaltung kursierte in den sozialen Medien.

Für Samstag planen rechte Gruppierungen erneut eine Demonstration vor dem Funkhaus des @WDR in Köln. Anlass ist das im WDR gesendete satirische Lied mit der Zeile „Meine Oma ist ’ne alte #Umweltsau“. 2/4 — GRÜNE Köln (@GrueneKoeln) January 3, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Bereits am vergangenen Sonntag hatten Rechte in Köln gegen den WDR demonstriert. Am Nachmittag hatten sich Dutzende Menschen vor der Opernpassage eingefunden. Ein Teilnehmer hatte laut Polizei die Versammlung unter dem Namen „Unsere Oma ist keine Umweltsau“ angemeldet und fünf bis zehn Teilnehmer angekündigt. Nach Angaben der Polizei sei ein Teil der Gruppe höchstwahrscheinlich der rechten Szene zuzuordnen.

Bei der Demo kamen auch Gegendemonstranten nach Köln. Diese lieferten sich laut Polizei Wortgefechte und verbale Auseinandersetzungen mit den Demonstranten am Appellhofplatz. Zu Tätlichkeiten sei es nicht gekommen, die Beamten konnten die Lager trennen.

Hintergrund der Demo ist das vom WDR-Kinderchor gesungene „Umweltsau“-Lied, das am Samstag veröffentlicht worden war. Mit der satirischen Umdichtung des Kinderlieds „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ hatte der WDR für Wirbel gesorgt. In dem Lied geht es um eine fiktive Oma als „Umweltsau“, die SUV fährt, Kreuzfahrten macht und sich täglich billiges Discounterfleisch brät.

Lesen Sie auch Debatte um WDR-„Umweltsau“-Lied : Warum eine Satire derart empört

Nach zahlreichen Beschwerden und scharfer Kritik löschte der WDR die auf Facebook gestellte Aufnahme, WDR-Intendant Tom Buhrow entschuldigte sich. Daraufhin wurde ihm vorgehalten, er spiele rechten Aktivisten in die Hand, die die Empörungswelle im Internet großenteils künstlich erzeugt hätten. Buhrow verteidigte sein Vorgehen.

Nach der Ankündigung des rechten Protests regt sich erneut Widerstand. Mehrere Gruppierungen und Privatpersonen wollen am Samstag eine Gegendemo veranstalten.

Der DJV-NRW unterstützt den Aufruf von @kgegenrechts zur Kundgebung am Samstag und wünscht sich, dass viele Kolleg*innen dabei sind, um ein Zeichen für Meinungsfreiheit und einen starken, unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu setzen >>> https://t.co/Q0fIL58DAl pic.twitter.com/lLsbdK6YAL — DJV NRW (@DJV_NRW) January 3, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

In einer Facebook-Veranstaltung von „Köln gegen Rechts“ kündigen die Aktivisten zudem Kundgebungen am Samstag und Sonntag an. Nach einem Treffen auf der Domplatte um 11.30 Uhr wollen die Demonstranten zum Appellhofplatz ziehen, wo um 13.30 Uhr die Hauptkundgebung stattfinden soll. „Extinction Rebellion“ plant von Freitag bis Sonntag Aktionen, unter anderem mit „Fridays for Future“.

Auch der Deutsche Journalistenverband (DJV) unterstützt den Aufruf des Bündnisses „Köln gegen Rechts“ zu einer Kundgebung gegen den Aufmarsch rechter Gruppen.

Der DJV trete entschieden für Kunst-, Satire- und Meinungsfreiheit und für einen unabhängigen Rundfunk „als wichtige Säule unserer Gesellschaft“ ein, erklärte der NRW-Landesverband am Freitag in Düsseldorf auf Twitter.

Rechte Kreise nutzen nach Ansicht des DJV die Kritik an dem „Umweltsau“-Video, um eine Kampagne gegen unabhängige Medien zu fahren. Sie nähmen die Meinungsfreiheit aufs Korn und trommelten gegen die Beitragsfinanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, erklärte der Verband. Nicht zuletzt bauten sie eine Drohkulisse für Journalisten auf, die über die „rechte Agenda“ berichten. Der DJV stehe solidarisch „zu den bedrohten Kolleginnen und Kollegen“, hieß es weiter.

(mba)