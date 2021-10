3000 Teilnehmer erwartet : Demo gegen Verschärfung des Versammlungsrechts in Köln

Demo gegen Verschärfung des Versammlungsrechts in Köln

Im Juni gab es bei einer Demo gegen das geplante Versammlungsgesetz in Düsseldorf Zusammenstöße (Archivfoto). Foto: dpa/Roberto Pfeil

Köln Bereits mehrfach haben Bürger gegen die von der Landesregierung geplante Verschärfung des Versammlungsrechts protestiert. Am heutigen Samstag gibt es eine weitere Kundgebung in Köln.

In Köln will am Samstag (13.00 Uhr) ein breites Bündnis gegen die von der Landesregierung geplante Verschärfung des Versammlungsrechts demonstrieren. Die Veranstalter rechnen mit mehreren Tausend Teilnehmern. Laut Polizei sind 3000 Teilnehmer angemeldet. Man werde mit dem nötigen Aufgebot vor Ort sein, sagte ein Polizeisprecher.