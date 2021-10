„Gewisses Konfliktpotential gegeben“ : So läuft die Demo gegen das Versammlungsgesetz in Köln

Köln Seit Samstagmittag läuft in Köln eine Demonstration gegen das geplante Versammlungsgesetz in NRW. 3000 Teilnehmer wurden erwartet. Die Polizei blickt mit Sorge auf die Demo und ist im Großeinsatz.

Der Protestzug des Bündnisses „Versammlungsgesetz NRW stoppen!“ ist am Samstagmittag in Begleitung eines massiven Polizeiaufgebots in der Kölner Innenstadt am Hohenzollernring in Köln gestartet. Im Bürgerpark Köln-Kalk – neben dem Polizeipräsidium – ist die Abschlusskundgebung geplant. Linksautonome und Ultras aus der Fußballszene sind unter den Protestierenden. Nach Angaben der Polizei hatten sich rund 3000 Menschen zur Demo angemeldet. Danach sah es zu Beginn aber nicht aus. „Es scheinen weniger zu sein“, meinte ein Polizist. Bei den Demonstranten handelt es sich vor allem um junge Menschen. Aufgeteilt ist der Demonstrationszug in mehrere Blöcke – unter anderem in den „Jugendblock“, „Fußball Köln“, „Fußball Düsseldorf“, „Feministischer Block“ und den „Antifablock“, der an Position 7 des Protestzuges mitläuft und unter besonderer Beobachtung der Polizei steht. Angeführt wird die Demo vom „Anwält:innen-Block“; mit dabei sind auch die Linkspartei und die Piratenpartei. „Die Demonstration läuft in Blöcken. Das ist wichtig für unser Erscheinungsbild nach außen, aber auch wegen der Corona-Situation“, heißt es von Seiten des Veranstalters.