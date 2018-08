Köln: Demo 2018 mit Musikinstrumenten beim Verfassungsschutz

Köln In Köln hat die Polizei eine ungewöhnliche Protestaktion beendet: Demonstranten mit Musikinstrumenten blockierten seit dem frühen Morgen die Eingänge zum Bundesamt für Verfassungsschutz.

Streifenwagen rückten an und die Beamten sprachen den Musikern nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst eine so genannte Auflösungsverfügung aus. Mindestens vor einem Eingang lösten die Polizisten die Blockade bereits zu diesem Zeitpunkt auf. Gegen 9 Uhr löste der Einsatzleiter die Demonstration schließlich komplett auf. „Polizisten sprachen die Musizierenden, die die Hauptzufahrt blockierten, an und trugen vereinzelt Personen weg, die der Auflösungsverfügung nicht nachgekommen waren“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Bei 22 Personen stellten die Beamten demnach die Personalien fest. Sie erhielten einen Platzverweis. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz und des Verdachts der Nötigung ist eingeleitet.