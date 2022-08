Stadt met K

Refrain: Un fröch mich einer, wo küss Du dann her? Dann saach ich ich kumm us däm Dorf öm dä Dom röm. Wie schwaads Du dann, sach wo küss Du dann her? Schweres ELL und ES CEH HA. Ich kumm us dä Stadt met K! Schalalalala. Schalalala - Ich kumm us dä Stadt met K!

Hochdeutsch: Und würde mich jemand fragen "wo kommst du denn her?" Dann sage ich, ich komme aus dem Dorf um den Dom herum. "Wie sprichst du denn, sag wo kommst du denn her?" Schweres L und S, C, H. Ich komme aus der Stadt mit K! Schalalalala. Schalalala - Ich komme aus der Stadt mit K!

