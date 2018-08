Köln: Darum wird die Hohenzollernbrücke bunt beleuchtet - "Light it up!" Gamescom

„Light it up!“ : Darum werden Kölner Sehenswürdigkeiten diese Woche bunt beleuchtet

Gebäude am Rheinufer und die Hohenzollernbrücke wurden am Dienstagabend blau illuminiert. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln In Köln wurde die Hohenzollernbrücke am Dienstagabend in bunten Farben angestrahlt. Es war der Auftakt der Aktion „Light it up!“ zur Gamescom. In den nächsten Tagen werden noch andere Gebäude und Sehenswürdigkeiten Teil der Aktion.

Am Dienstagabend ist die fünftägige Lichtinstallation „Light it up!“ gestartet, die viele Kölner Sehenswürdigkeiten beleuchtet. Den Anfang machte die Hohenzollernbrücke am Hauptbahnhof.

In den kommenden Tagen werden auch andere markante Objekte entlang des Rheinufers zwischen Zoobrücke und Deutzer Brücke in Szene gesetzt. Darunter der alte Messeturm, das Messehochhaus, das RTL-Gebäude, der Triangel, die Bastei, der Colonius, die Deutzer Brücke und die Zoobrücke.



Das Land Nordrhein-Westfalen und die Stadt Köln gratulieren damit der Videospiel-Messe zum zehnten Jubiläum am Rhein. Die Leuchtkunstaktion soll bis zum 26. August jeden Abend mit Beginn der Dämmerung stattfinden.

Die Gamescom dauert bis zum 25. August. Sie wird von zahlreichen Publikums- und Fachveranstaltungen begleitet.

