Werbeaktion in Köln : Daniela Katzenberger macht Tochter mit Luftballon-Party neidisch

Werbeaktion in Köln

Moderatorin Daniela Katzenberger in Köln. Foto: dpa/Henning Kaiser

Köln Daniela Katzenberger hat in Köln in wenigen Sekunden ein Meer aus Luftballons aufgepustet - und damit ihre Tochter neidisch gemacht. Die 32-Jährige sprach auch über den Tod ihres Schwiegervaters Costa Cordalis.

„Wenn meine Tochter daheim Fotos von den ganzen Ballons sieht, sagt sie: ‚Mama, ich will die auch haben. Die steht total auf Luftballons“, sagte Katzenberger am Donnerstag in Köln.