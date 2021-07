Termin im August : Kölner CSD-Parade soll während „ColognePride“-Festival stattfinden

Köln Die Kölner Christopher-Street-Day-Parade soll in diesem Jahr wieder eine große Demonstration mit Fahrzeugen und Gruppen zu Fuß werden. Da die Parade verschoben worden war, fällt sie nun in die Zeit der „ColognePride“, einem zweiwöchigen Festival.

Bei der Parade seien auch in diesem Jahr besondere Maßnahmen wegen der Corona-Pandemie zu beachten, teilte ein Sprecher des Veranstalters mit. Wer an der Demonstration am 29. August teilnehmen möchte, muss demnach entweder getestet, geimpft oder genesen sein und das auch nachweisen können. Zudem sei die Demonstrationsstrecke so verlegt worden, dass sie über breite Straßen führe, wodurch die Abstände besser eingehalten werden könnten.