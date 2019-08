Sportveranstaltung : Kölner Triathlon wegen fehlender Genehmigung abgesagt

Köln Nur einen Tag vor Beginn des sportlichen Wochenendes in Köln haben die Veranstalter das Cologne Triathlon Weekend wegen fehlender Genehmigung abgesagt. Laut Stadt Köln habe man zeitnah darüber informiert.

Knapp 3000 Teilnehmer wollten am Wochenende in Köln ihr sportliches Können beim Cologne Triathlon Weekend unter Beweis stellen. Der Veranstaltung fällt jedoch nach aktuellem Stand ins Wasser. Grund dafür sind laut Veranstalter eine fehlende Genehmigung der Stadt Köln.

„Die Stadt Köln hat uns heute lediglich einen Duathlon genehmigt. Über die mögliche Umsetzung eines Duathlon haben wir selbstverständlich nach gedacht. Im Interesse der Teilnehmer/innen sehen wir uns allerdings nicht in der Lage einen Duathlon so kurzfristig, ordnungsgemäß durchzuführen“, heißt es in einer Mitteilung auf der Seite des Veranstalters.