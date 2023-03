Cold Case aus Köln Ungelöster Mord an Jugendlicher vor 32 Jahren – Massengentest beginnt

Der Mord an einer Jugendlichen in Köln im Jahr 1991 ist bis heute nicht aufgeklärt. Bei der Suche nach dem Täter setzen die Ermittler nun Hoffnungen in einen Massen-Speicheltest. Die Polizei hat rund 350 Männer aufgefordert, eine DNA-Probe abzugeben. Dafür sollen sie an diesem Samstag oder eine Woche später in eine Grundschule im rechtsrheinischen Ortsteil Poll kommen, in dem die Tat sich damals ereignete.