Cold Case aus Köln Mord an Jugendlicher vor 32 Jahren – Polizei weitet DNA-Tests aus

Nach einem Massengentest wegen eines 32 Jahre zurückliegenden Mordfalls in Köln will die Polizei weitere rund 200 Männer um die Abgabe einer Speichelprobe bitten. Die Ermittler wollen so den Mörder der 16-jährigen Seckin Caglar finden. Die Jugendliche war im Oktober 1991 nahe einer Straßenbahnhaltestelle in Köln-Poll sexuell missbraucht und getötet worden.