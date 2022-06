4 Millionen Euro : Caritas-Hilfen für 6200 Flutbetroffene im Erzbistum Köln

Im Erzbistum Köln sind bereits vier Millionen Euro an Fluthilfen verteilt worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Laut Schätzungen der Caritas sind im Erzbistum Köln mehr als 60.000 Menschen von der Flut betroffen, vor allem im Kreis Euskirchen, im Rhein-Erft- und Rhein-Sieg-Kreis sowie in der Region Wuppertal-Solingen. Vier Millionen Euro an Fluthilfe sind schon geflossen. Davon allein 1,6 Millionen Euro an Soforthilfen.

Ein Jahr nach der Flutkatastrophe hat die Caritas im Erzbistum Köln bislang 6200 Flutbetroffene mit insgesamt 4 Millionen Euro unterstützt. 1,6 Millionen Euro entfielen auf Soforthilfen, wie der katholische Sozialverband am Dienstag in Köln mitteilte. Weitere 2,4 Millionen Euro seien als Haushaltshilfen ausgezahlt worden. Mit diesen Geldern kaufen sich Betroffene zum Beispiel neue Möbel und Elektrogeräte.

Laut Schätzungen der Caritas sind im Erzbistum Köln mehr als 60.000 Menschen von der Flut betroffen, vor allem im Kreis Euskirchen, im Rhein-Erft- und Rhein-Sieg-Kreis sowie in der Region Wuppertal-Solingen. „Je länger die Flutnacht zurückliegt, desto höher wird die Zahl derjenigen, die psychosoziale Beratung in Anspruch nehmen“, so der Sozialverband. Die Caritas mache auch hier Angebote vor Ort.

Am 14. und 15. Juli vergangenen Jahres führte Starkregen zu Sturzfluten und Überschwemmungen in Teilen Westeuropas. In Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen starben rund 180 Menschen. Gebäude und Infrastruktur ist zum Teil bis heute schwer beschädigt.

(kag/kna)