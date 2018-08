Köln: c/o-Pop-Festival 2018 mit starkem Programm

Konzerte auf vielen Bühnen der Stadt : Das c/o-pop-Festival startet zum 15. Mal in Köln

Foto: C/O POP/cologne on pop GmbH 7 Bilder Das Kölner c/o pop Festival 2018

Köln Auf Kölns Bühnen spielen in der kommenden Woche von Mittwoch bis Sonntag beim Musikfestival c/o pop Newcomer und Geheimtipps der Pop- und Elektroszene. Die Beginner eröffnen das Festival, ein Highlight sind The Notwist in der Philharmonie.

Claudia Hauser

AnnenMayKantereit, Franz Ferdinand oder Whitest Boy Alive – im Laufe der Jahre hatten immer wieder Bands beim Kölner c/o-pop-Festival ihre letzten Auftritte vor kleinem Publikum und wurden dann international bekannt.

In diesem Jahr wird ein kleines Jubiläum gefeiert: 2004 von Kölner Kulturschaffenden ins Leben gerufen, nachdem die Musikfachmesse Popkomm nach Berlin abgewandert war, ist das Festival c/o pop (Cologne on Pop) längst etabliert und findet nun zum 15. Mal statt – mit mehr Musikern und Bands als in den Jahren zuvor. Rund 180 Konzerte gibt es in der kommenden Woche ab Mittwoch, 29. August, in Köln.

Der Gedanke des Festivals ist es schon seit Beginn, vor allem die nationalen und internationalen Musiker auf die Bühne zu bringen, die noch nicht allzu bekannt sind, aber Potenzial genug haben, es zu werden. Oder wie Festival Direktorin Elke Kuhlen sagt: „Wir möchten dem Publikum in Köln den lokalen und deutschen heißen Scheiß präsentieren – das ganze Programm ist aber gespickt mit Konzerten von neuen Bands aus dem Ausland.“ Unter den noch nicht so bekannten Namen wie Julien Baker, Honey Dijon, The Homesick oder Say Yes Dog sind aber auch längst gefeierte Bands wie das Hamburger Hip-Hop-Trio Beginner, die mit Samy Deluxe das Festival am Mittwochabend im Tanzbrunnen eröffnen.

„Ein Highlight wird der Abend mit The Notwist in der Kölner Philharmonie“, sagt Kuhlen. Die Independent-Band aus Weilheim, absolute Experten für tiefmelancholische Sounds, spielt am Freitagabend ein spezielles Programm zwischen Songs und Soundtracks, die die Band für Filme und Hörspiele komponiert hat. Passend dazu gibt es Projektionen des Videokünstlers Anton Kaun.

Ein letztes Mal im kleinen Saal mit Drangsal

Einer der Künstler, die nach Auffassung von Kuhlen bald wohl nicht mehr in kleinen Locations zu sehen sein wird, ist Drangsal. Der Sänger und Songschreiber aus Kandel, stark geprägt durch den Synthie-Pop und Post-Punk der frühen 1980er Jahre, lädt am Freitag zum Tanzen und Feiern in den Stadtgarten ein. „Ich denke, es ist wirklich die letzte Chance, ihn in einem so kleinen Rahmen zu sehen“, sagt Kuhlen. Das Drangsal-Konzert im Herbst wurde bereits wegen der großen Nachfrage vom Gebäude 9 ins Gloria verlegt.



Die Konzerte sind in Clubs und auf Bühnen verteilt in der ganzen Stadt. „Ein erstes Gefühl für die Bands und Musiker bekommt man gut über unsere Spotify-Listen“, sagt Kuhlen. Am Samstagabend findet im Stadtgarten die Kompakt-Party statt, zum 25. Mal und unter anderem mit den bekannten Kölner DJs Tobias Thomas und Michael Mayer. Zum Warmwerden empfiehlt sich der „Super-Samstag“ – das Belgische Viertel und die Gegend rund um den Stadtgarten und den Hans-Böckler-Platz werden zur Festival-Bühne: In 15 Shops und Boutiquen und auf zehn Bühnen treten deutsche und internationale Nachwuchsacts bei freiem Eintritt auf.

Zum Festival gehört auch in diesem Jahr die "c/o pop Convention", wo sich die Musikbranche trifft und Redner aus aller Welt zu Fachthemen wie etwa der Vermarktung von Musikrechten in Filmen und Serien sprechen.