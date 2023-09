Veranstaltung in Köln Bundesverband Contergangeschädigter feiert 60. Jubiläum

Mit einem zweitägigen Fest feiert der Bundesverband Contergangeschädigter an diesem Wochenende sein 60-jähriges Bestehen in Köln. Die Eltern contergangeschädigter Kinder hätten Inklusion bereits gelebt, als noch niemand gewusst habe, was das überhaupt ist, erklärte der Vorsitzende des Bundesverbands Contergangeschädigter, Udo Herterich, zur Eröffnung am Samstag. Betroffene Eltern hatten die Selbsthilfeorganisation 1963 in Köln ins Leben gerufen.