Einsatz in Köln-Buchheim : Wohnhaus stürzt nach Explosion ein – Leiche geborgen

Köln Im Kölner Ortsteil Bucheim ist ein Wohnhaus nach einer Explosion eingestürzt und komplett zerstört worden. Aus den Trümmern wurde eine Leiche geborgen. Vier Anwohner wurden leicht verletzt.

Eine Sprecherin der Kölner Feuerwehr sagte: „Das Einfamilienhaus ist komplett eingestürzt.“ Eine Person, die in dem Haus wohnte, werde derzeit vermisst. „Wir wissen aber noch nicht, ob diese Person zum Zeitpunkt der Explosion im Gebäude war“, sagt die Sprecherin. Am Abend dauerte die Suche noch an. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Vermissten um den 79 Jahre alten Bewohner des Hauses. Er lebte allein dort.

Am Abend haben die Rettungskräfte Mittwochabend dann eine Leiche am Unfallort geborgen. „Es wurde eine Leiche gefunden, ob das der Bewohner ist, wissen wir nicht“, sagte ein Polizeisprecher. Die Leiche werde am Donnerstag in der Gerichtsmedizin identifiziert, sagte der Sprecher.